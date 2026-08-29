बिहारियों-कश्मीरियों पर मजाक कर एक बार फिर विवादों में घिरे समय रैना, BJP नेता ने कहा- ‘शो को बैन कर दिया जाए’

Samay Raina India's Got Latent 2 Controversy: शुक्रवार को समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का नया एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें ओरी, अर्चना पूरन सिंह, शेरोन वर्मा और निशांत सूरी शामिल थे। यह IGL का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला एपिसोड था, लेकिन शेरोन और समय के बीच हुई मजाक-मजाक की बातचीत ने शो को फिर से विवादों में डाल दिया है। एपिसोड के दौरान, शेरोन और समय ने बिहारियों और कश्मीरियों के बारे में कुछ बातें कहीं, जो BJP के राम कदम और मिथिलेश तिवारी समेत कई लोगों को पसंद नहीं आईं।