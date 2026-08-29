बिहारियों-कश्मीरियों पर मजाक कर एक बार फिर विवादों में घिरे समय रैना, BJP नेता ने कहा- ‘शो को बैन कर दिया जाए’

समय रैना के शो में बिहारियों और कश्मीरियों पर कमेंट से विवाद। (फोटो सोर्स: instagram- @maisamayhoon)
Samay Raina India's Got Latent 2 Controversy: शुक्रवार को समय रैना के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 का नया एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें ओरी, अर्चना पूरन सिंह, शेरोन वर्मा और निशांत सूरी शामिल थे। यह IGL का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला एपिसोड था, लेकिन शेरोन और समय के बीच हुई मजाक-मजाक की बातचीत ने शो को फिर से विवादों में डाल दिया है। एपिसोड के दौरान, शेरोन और समय ने बिहारियों और कश्मीरियों के बारे में कुछ बातें कहीं, जो BJP के राम कदम और मिथिलेश तिवारी समेत कई लोगों को पसंद नहीं आईं।
IANS से बात करते हुए कदम ने कहा कि समाज में कुछ लोग जान-बूझकर विवादित बयान देते हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिल सके। वो बस मशहूर होना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, "हमें यह समझने की जरूरत है कि सनातन हिंदू धर्म के देवी-देवताओं और कश्मीरी पंडितों का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। कोई जान-बूझकर अपमानजनक काम करके बाद में बस माफी नहीं मांग सकता। इस बीच, उन्हें पूरे देश में मुफ्त में वो पब्लिसिटी मिल जाती है जो वो चाहते थे।" कदम ने आगे कहा कि ऐसे लोगों को कुछ समय के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया जाना चाहिए।
बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और मीडिया से कहा, "हमारे देश के किसी भी नागरिक के बारे में कोई भी अपमानजनक बात मंज़ूर नहीं है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वे देश को तोड़ने की बात कर रहे होते हैं। हम अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग हैं और हमारे लिए राजा और आम आदमी बराबर हैं।" उन्होंने आगे कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और BJP यही मानती है।
समय रैना ने शेरोन वर्मा से कहा, "वह इतनी बिहारी है कि उसे लगता है कि इबोला (Ebola) का मतलब है कि किसी ने कुछ कहा है।" इसके जवाब में शेरोन ने कहा, "समय इतने कश्मीरी हैं कि उन्हें नशे में रहना पसंद है।"
समय ने शेरोन की और खिंचाई करते हुए कहा कि शेरोन एक बिहारी हैं जो नौकरी की तलाश में मुंबई आई थीं और कहा, "बस बिहारी वाली बातें।" शेरोन ने जवाब दिया, "कम से कम मैंने अपनी मर्जी से अपना राज्य छोड़ा। माना जा रहा है कि वह कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन की ओर इशारा कर रही थीं।"
खैर, इससे पैनल में मौजूद सभी लोग और दर्शक हंस पड़े, लेकिन इन टिप्पणियों ने निश्चित रूप से विवाद खड़ा कर दिया है।
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