‘उसे बड़ा होने की जरूरत है’, श्रेया कालरा से अनबन पर राम कपूर का बड़ा बयान, गुस्से को लेकर कही ये बात

नयनदीप रक्षित के पॉडकास्ट पर इस घटना के बारे में बात करते हुए राम ने कहा, "मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 'सुनिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और आप बिल्कुल ठीक हैं'। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं । मैं लोगों से घुल-मिलकर रहने वाला (फिजिकल) इंसान हूं और अपने पूरे करियर में ऐसा ही रहा हूं। और मैं बदलने वाला नहीं हूं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बातों को किस संदर्भ में लिया जाता है।"