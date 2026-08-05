Lock Upp 2 winner: श्रेया कालरा ने जीता ‘लॉक अप 2’ का खिताब, 1 करोड़ मिली प्राइस मनी, 7 वोटों से हारी शिवांगी जोशी

Lock Upp 2 winner: नेटफ्लिक्स के बहुचर्चित रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) को अपना नया विजेता मिल गया। बुधवार 5 अगस्त की रात आयोजित हुए ग्रैंड फिनाले में मशहूर कंटेंट क्रिएटर और पूर्व रोडीज प्रतियोगी श्रेया कालरा ने शानदार जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बचे 5 फाइनलिस्ट्स—राम कपूर, योगेश, शिल्पा शिंदे, शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा- के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। आखिर में मुकाबला शिवांगी जोशी और श्रेया कालरा के बीच देखा गया और आखिर में श्रेया कालरा ने अपनी प्रतिद्वंद्वी शिवांगी जोशी को बेहद करीबी मुकाबले में महज 7 वोटों के अंतर से हराकर यह खिताब और ट्रॉफी जीत ली।