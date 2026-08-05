‘देर रात बॉबी देओल को किया था फोन, उठाते ही पड़ी डांट’, प्रीति जिंटा ने सुनाया सनी देओल का 27 साल पुराना किस्सा

प्रीति के मुताबिक, फोन उठाते ही सनी देओल ने गुस्से में कहा, "ये भी कोई टाइम है कॉल करने का?" ये सुनकर वो घबरा गई और डर गई थीं। उन्होंने हंसते हुए बताया कि उस घटना का उन पर इतना असर हुआ था कि उन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में भी लिख लिया था कि सनी देओल ने उन्हें डांट दिया। हालांकि, ये किस्सा सुनाते वक्त मंच पर मौजूद सनी देओल भी मुस्कुराते नजर आए। उन्होंने मजाक में कहा कि उन्हें ये घटना बिल्कुल याद नहीं है।