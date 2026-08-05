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‘मैं अब पुरुषों से नफरत करने वाले जॉन में हूं’, आंकाक्षा चमोला ने Bisexual होने के खुलासे पर बताया परिवार का रिएक्शन

Akanksha Chamola On Bisexual Secret: अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने लॉकअप से बाहर आने के बाद अपनी निजी जिंदगी और शो की जर्नी को लेकर अहम खुलासे किए हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 05, 2026

Akanksha Chamola On Bisexual Secret

लॉकअप से बाहर आकर बोलीं आकांक्षा चमोला (फोटो सोर्स- instagram/netflix)

Akanksha Chamola On Bisexual Secret: नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' से बाहर होने के बाद अभिनेत्री आकांक्षा चमोला लगातार चर्चा में हैं। शो में अपने बेबाक अंदाज और निजी जिंदगी से जुड़े खुलासों के कारण सुर्खियां बटोरने वाली आकांक्षा ने अब एलिमिनेशन के बाद पहली बार खुलकर अपनी जर्नी, रिश्तों और परिवार के रिएक्शन पर बात की है। उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है।

शो से बाहर आकर बताई अपनी असली जर्नी

शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा चमोला ने तेजस्वी प्रकाश के साथ बातचीत में कहा कि 'लॉकअप' का सफर उनके लिए सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं था, बल्कि खुद को समझने और लोगों के सामने अपनी असली पहचान रखने का मौका भी था। उन्होंने माना कि घर के भीतर कई ऐसे पल आए, जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया।

आकांक्षा ने कहा कि उन्होंने पूरे शो के दौरान अपनी सच्ची पर्सनैलिटी दिखाने की कोशिश की और किसी भी बात को छिपाने की बजाय ईमानदारी से लोगों के सामने रखा।

'अब मैं ऐसे फेज में हूं जहां पुरुषों से नफरत है'

बातचीत के दौरान आकांक्षा ने अपनी मौजूदा मानसिक स्थिति को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो अपनी जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रही हैं, जहां उन्हें पुरुषों के प्रति काफी पॉजिटिव भावनाएं महसूस हो रही हैं। उनके मुताबिक, अभी वह ऐसे फेज में हैं जहां उन्हें पुरुषों से नफरत होने लगी है। हालांकि उन्होंने ये भी हिंट दिया कि यह उनकी मौजूदा भावनात्मक स्थिति है और इसकी वजह उनके निजी अनुभव हैं।

Bisexual होने का खुलासा बना परिवार की चिंता

आकांक्षा ने शो के दौरान अपनी बायसेक्शुअल पहचान को सार्वजनिक किया था। अब उन्होंने बताया कि इस खुलासे के बाद उनके परिवार की प्रतिक्रिया वैसी नहीं रही, जैसी उन्होंने उम्मीद की थी।

उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हैं। यही वजह है कि शो से बाहर आने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर हो रही है। उनके मुताबिक, यह मामला उनके लिए काफी संवेदनशील है और वह चाहती हैं कि समय के साथ चीजें सामान्य हो जाएं।

गौरव खन्ना को लेकर भी किया खुलासा

आकांक्षा ने अपने पति गौरव खन्ना को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि शो के दौरान जब गौरव उनसे मिलने लॉकअप हाउस में आए थे, तब उन्होंने परिवार से जुड़ी कुछ बातें साझा की थीं। उन बातों का असर उनके गेम और मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। इसके अलावा आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो आगे चलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े फैसलों में गौरव से किसी तरह की मैरिज एडवाइस नहीं लेंगी। उनका मानना है कि अब उन्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे।

पामेला के साथ दोस्ती रहेगी बरकरार

शो के दौरान आकांक्षा की सबसे अच्छी बॉन्डिंग पामेला के साथ देखने को मिली थी। इस दोस्ती को लेकर उन्होंने कहा कि लॉकअप खत्म होने के बाद भी दोनों का रिश्ता नहीं बदलेगा। आकांक्षा के मुताबिक, शो के दौरान बने कुछ रिश्ते कैमरे तक सीमित नहीं होते। पामेला के साथ उनकी दोस्ती भी ऐसी ही है, जिसे वह आगे भी बनाए रखना चाहती हैं।

शो के बाद भी चर्चा में आकांक्षा

'लॉकअप सीजन 2' से बाहर होने के बावजूद आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में किए गए उनके निजी खुलासे और अब एलिमिनेशन के बाद दिए गए इंटरव्यू ने एक बार फिर उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपने करियर और निजी जिंदगी को किस तरह आगे बढ़ाती हैं।

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Updated on:

05 Aug 2026 04:29 pm

Published on:

05 Aug 2026 04:28 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मैं अब पुरुषों से नफरत करने वाले जॉन में हूं’, आंकाक्षा चमोला ने Bisexual होने के खुलासे पर बताया परिवार का रिएक्शन

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