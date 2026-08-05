‘मैं अब पुरुषों से नफरत करने वाले जॉन में हूं’, आंकाक्षा चमोला ने Bisexual होने के खुलासे पर बताया परिवार का रिएक्शन

आकांक्षा ने अपने पति गौरव खन्ना को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि शो के दौरान जब गौरव उनसे मिलने लॉकअप हाउस में आए थे, तब उन्होंने परिवार से जुड़ी कुछ बातें साझा की थीं। उन बातों का असर उनके गेम और मानसिक स्थिति पर भी पड़ा। इसके अलावा आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो आगे चलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी से जुड़े फैसलों में गौरव से किसी तरह की मैरिज एडवाइस नहीं लेंगी। उनका मानना है कि अब उन्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे।