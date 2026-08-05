मल्लिका शेरावत के साथ नजर आए लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव, बोले- कुछ दिलचस्प आने वाला है

Tej Pratap Yadav With Mallika Sherawat: बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत इन दिनों अपने शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। करण जौहर के शो में इस बार मल्लिका शेरावत भी नजर आने वाली है। इसी बीच अब बिहार की राजनीति के बड़े नाम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के साथ मल्लिका के नए वीडियो ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। जी हां, हाल ही में तेज प्रताप यादव ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ मल्लिका शेरावत बैठे हुए नजर आ रही हैं।