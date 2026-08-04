‘मैं बहुत रोमांटिक था’, प्यार-गर्लफ्रेंड को लेकर बोले सोनू निगम, पिता की एक सीख का सिंगर ने किया खुलासा

Sonu Nigam On Personal Life: बॉलीवुड के मशहूर पार्श्वगायक सोनू निगम अपनी मधुर आवाज और शानदार गायकी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सालों का अनुशासन, मेहनत और त्याग भी छिपा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सोनू निगम ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि उन्होंने अपने करियर के लिए कई ऐसे फैसले लिए, जो उनकी उम्र के ज्यादातर युवा शायद नहीं ले पाते।