‘मैं बहुत रोमांटिक था’, प्यार-गर्लफ्रेंड को लेकर बोले सोनू निगम, पिता की एक सीख का सिंगर ने किया खुलासा

सोनू निगम ने निजी जिंदगी पर क्या खुलासा (फोटो सोर्स- IMDb)
Sonu Nigam On Personal Life: बॉलीवुड के मशहूर पार्श्वगायक सोनू निगम अपनी मधुर आवाज और शानदार गायकी के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि सालों का अनुशासन, मेहनत और त्याग भी छिपा है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान सोनू निगम ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि उन्होंने अपने करियर के लिए कई ऐसे फैसले लिए, जो उनकी उम्र के ज्यादातर युवा शायद नहीं ले पाते।
कोमल नाहटा के साथ बातचीत में सोनू निगम ने खुलासा किया कि किशोरावस्था में उनका भी मन कॉलेज जाने, दोस्तों के साथ समय बिताने और प्यार-मोहब्बत का अनुभव करने का था। वो खुद को एक रोमांटिक इंसान मानते थे और सामान्य युवाओं की तरह रिश्तों में पड़ना चाहते थे। हालांकि, उनके पिता की एक सलाह ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी और उन्होंने मनोरंजन की जगह अपने भविष्य को प्राथमिकता देने का फैसला किया।
सोनू निगम ने बताया कि उनके पिता अक्सर उन्हें एक बात समझाया करते थे। उनका कहना था कि इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, युवावस्था में मौज-मस्ती कर लो और बाद में संघर्ष करो। दूसरा, शुरुआत में मेहनत कर लो ताकि आगे का जीवन बेहतर और सुकून भरा हो सके। यही बात सोनू निगम के मन में बैठ गई और उन्होंने उसी रास्ते को चुना।
गायक ने कहा कि 18 साल की उम्र के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई और सामान्य युवा जीवन की बजाय पूरी तरह संगीत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अगर वह उस समय अपना ध्यान भटकने देते, तो शायद वह आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते।
बातचीत के दौरान सोनू निगम ने स्वीकार किया कि वह भी रिश्ते बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनका भी सपना था कि कॉलेज जाएं, दोस्त बनें, गर्लफ्रेंड हो और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों को जिया जाए, जिन्हें हर युवा जीना चाहता है। लेकिन उन्होंने अपने पिता की बात पर भरोसा किया और फैसला किया कि पहले अपने सपनों को पूरा करेंगे, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं।
उनके अनुसार, उस दौर में लिया गया यह कठिन फैसला आज उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। वर्षों की मेहनत ने उन्हें भारतीय संगीत जगत के सबसे सफल और सम्मानित गायकों में शामिल कर दिया।
सोनू निगम ने यह भी बताया कि किस्मत और सही समय ने भी उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारतीय टेलीविजन तेजी से विस्तार कर रहा था, उसी दौरान उन्हें नए अवसर मिलने लगे। महज 21 साल की उम्र में उन्हें लोकप्रिय संगीत रियलिटी शो 'सा रे गा मा' की मेजबानी करने का मौका मिला।
यह शो उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस मंच ने उन्हें देशभर में नई पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे-धीरे उनकी आवाज हिंदी सिनेमा के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं के संगीत प्रेमियों की पसंद बन गई।
सोनू निगम ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय सिर्फ खुद को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनके माता-पिता, गुरुओं और उन सभी लोगों का योगदान है जिन्होंने हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन किया। उनके अनुसार, सही सलाह और सही समय पर लिया गया फैसला इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने माना कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब त्याग करना आसान नहीं था, लेकिन बाद में वही फैसले उनके लिए सबसे बड़े अवसर बन गए।
करीब तीन दशक से अधिक समय से संगीत जगत में सक्रिय सोनू निगम आज भी अपनी बहुमुखी गायकी के लिए जाने जाते हैं। रोमांटिक गीतों से लेकर सूफी, भक्ति, ग़ज़ल और जोशीले गानों तक उन्होंने हर शैली में अपनी अलग पहचान बनाई है।
उनकी यह कहानी सिर्फ एक सफल गायक की नहीं, बल्कि उस युवा की भी है जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर अपने सपनों को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज भी लाखों युवा उनके संघर्ष, अनुशासन और समर्पण से प्रेरणा लेते हैं।
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