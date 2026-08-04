Bigg Boss 20: टीजर में मिला बड़ा हिंट, फैंस लगा रहे हैं SRK की ग्रैंड एंट्री के कयास

कुछ यूजर्स का मानना है कि इस बार पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी हो सकती है। तो वहीं कई यूजर्स का अनुमान है कि कंटेस्टेंट्स जोड़ियों में खेलेंगे या फिर इस सीजन में 2 विनर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल, इन सभी चर्चाओं पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। सीजन को लेकर जारी बयान में सलमान खान ने कहा कि इस बार 'बिग बॉस' का खेल पहले से ज्यादा रहस्यमयी होगा। उन्होंने कहा कि पहला हिंट टीजर में ही दे दिया गया है और दर्शकों को उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। उनके अनुसार, इस सीजन में कई ऐसे ट्विस्ट होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए।