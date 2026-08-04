आमिर खान के धमकी केस में नया ट्विस्ट! फॉरेंसिक जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की आवाज हुई कंफर्म

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ऑडियो वास्तव में आरजू बिश्नोई ने रिकॉर्ड किया था या किसी और ने उसका नाम इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि इस ऑडियो को सबसे पहले सोशल मीडिया पर किसने अपलोड किया। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इसे वायरल करने में किन-किन लोगों की भूमिका रही। इस मामले में मुंबई पुलिस, पंजाब पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, इंटरनेट कॉलिंग और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।