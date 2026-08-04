‘मेरी सीता वही है जो मंदिर में दिखती है’, रामायण में साई पल्लवी के लुक पर हो रही ट्रोलिंग पर डिजाइनर ने तोड़ी चुप्पी

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए, 'रामायण: पार्ट 1' के कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स रिंपल और हरप्रीत नरूला ने सीता और कैकेयी जैसे किरदारों की मॉडर्न स्टाइलिंग को लेकर हो रही आलोचना पर बात की है। खासकर सीता (साईं पल्लवी) के ब्लाउज को लेकर उठाए गए सवालों पर, जबकि लारा दत्ता के कैकेयी लुक की तुलना टीवी सीरियल के किरदारों से भी की गई है। डिजाइनर्स ने दर्शकों से कहाः है कि वे फिल्म देखने और इसके विज़ुअल ट्रीटमेंट को अनुभव करने से पहले कॉस्ट्यूम के बारे में कोई राय न बनाएं। इसके आगे, 'पद्मावत' और 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' में अपने काम के लिए फेमस हुए डिजाइनर्स रिंपल और हरप्रीत नरूला का कहना है कि उन्हें इस तरह की छानबीन की उम्मीद थी। उनके लिए, रामायण जैसी महागाथा के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करना, जो लोगों की यादों में गहराई से बसी है, हमेशा रिसर्च और अपनी समझ के बीच एक संतुलन बनाने जैसा था।