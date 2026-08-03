‘Ramayan’ की सीता बनने की रेस में थीं श्रीनिधि शेट्टी, बोलीं- ‘बिना वजह उड़ गई थी रोल ठुकराने की अफवाह’

'रामायण' में सीता का रोल ठुकराने की अफवाहों पर श्रीनिधि शेट्टी का बयान (सोर्स: instagram- filmiitalks/srinidhi_shetty)
Srinidhi Shetty Ramayan: नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर लंबे समय से चल रही एक बड़ी अफवाह पर अब एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने खुद चुप्पी तोड़ी है। KGF फेम एक्ट्रेस ने साफ किया कि उन्होंने मां सीता के किरदार को कभी रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। श्रीनिधि ने सीता के किरदार को अपना "ड्रीम रोल" बताया और कहा कि वो ऐसा मौका कभी ठुकरा ही नहीं सकती थीं।
हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीनिधि शेट्टी ने बताया कि मीडिया में ये खबरें चलीं कि उन्होंने रामायण में सीता का रोल ठुकरा दिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैंने रामायण में सीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैंने रोल रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसा क्यों करती? ये मेरे लिए ड्रीम रोल है।" इसके साथ ही, श्रीनिधि ने कहा कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें तेजी से फैल जाती हैं और बाद में लोग उन्हें सच मान लेते हैं।
बता दें, एक्ट्रेस ने कहा कि मां सीता का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और चैलेजिंग रोल्स में से एक है। ऐसे में कोई भी स्टार्स इस तरह का मौका आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने माना कि इस किरदार के लिए ऑडिशन देना भी अपने आप में सम्मान की बात है।
साउथ एक्ट्रेस श्रीनिधि के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। कई यूजर्स ने कहा कि अफवाहों के बजाय कलाकारों की आधिकारिक बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। नितेश तिवारी की 2 भागों में बनने वाली फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी मां सीता की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी, शीबा चड्ढा मंथरा, रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं।
दो भागों में बन रही ये मेगा बजट फिल्म दिवाली 2026 और दिवाली 2027 के आसपास रिलीज की जाएगी। तो वहीं, दूसरे पार्ट की शूटिंग इस साल अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। श्रीनिधि शेट्टी ने 2018 में KGF: Chapter 1 से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय से अलग पहचान बनाई और अब भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं।
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