3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘Ramayan’ की सीता बनने की रेस में थीं श्रीनिधि शेट्टी, बोलीं- ‘बिना वजह उड़ गई थी रोल ठुकराने की अफवाह’

Ramayana: KGF फेम श्रीनिधि शेट्टी ने नितेश तिवारी की 'रामायण' में सीता का रोल ठुकराने की अफवाहों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 03, 2026

Srinidhi Shetty

'रामायण' में सीता का रोल ठुकराने की अफवाहों पर श्रीनिधि शेट्टी का बयान (सोर्स: instagram- filmiitalks/srinidhi_shetty)

Srinidhi Shetty Ramayan: नितेश तिवारी की मोस्टअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर लंबे समय से चल रही एक बड़ी अफवाह पर अब एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने खुद चुप्पी तोड़ी है। KGF फेम एक्ट्रेस ने साफ किया कि उन्होंने मां सीता के किरदार को कभी रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। श्रीनिधि ने सीता के किरदार को अपना "ड्रीम रोल" बताया और कहा कि वो ऐसा मौका कभी ठुकरा ही नहीं सकती थीं।

'मैंने रोल रिजेक्ट नहीं किया, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया'

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीनिधि शेट्टी ने बताया कि मीडिया में ये खबरें चलीं कि उन्होंने रामायण में सीता का रोल ठुकरा दिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैंने रामायण में सीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैंने रोल रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसा क्यों करती? ये मेरे लिए ड्रीम रोल है।" इसके साथ ही, श्रीनिधि ने कहा कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें तेजी से फैल जाती हैं और बाद में लोग उन्हें सच मान लेते हैं।

बता दें, एक्ट्रेस ने कहा कि मां सीता का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और चैलेजिंग रोल्स में से एक है। ऐसे में कोई भी स्टार्स इस तरह का मौका आसानी से नहीं छोड़ेगा। उन्होंने माना कि इस किरदार के लिए ऑडिशन देना भी अपने आप में सम्मान की बात है।

सोशल मीडिया पर फैंस ने किया सपोर्ट

साउथ एक्ट्रेस श्रीनिधि के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी ईमानदारी की तारीफ की। कई यूजर्स ने कहा कि अफवाहों के बजाय कलाकारों की आधिकारिक बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। नितेश तिवारी की 2 भागों में बनने वाली फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी मां सीता की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में यश रावण के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी, शीबा चड्ढा मंथरा, रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म?

दो भागों में बन रही ये मेगा बजट फिल्म दिवाली 2026 और दिवाली 2027 के आसपास रिलीज की जाएगी। तो वहीं, दूसरे पार्ट की शूटिंग इस साल अक्टूबर तक शुरू होने की उम्मीद है। श्रीनिधि शेट्टी ने 2018 में KGF: Chapter 1 से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय से अलग पहचान बनाई और अब भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

03 Aug 2026 12:40 pm

Published on:

03 Aug 2026 12:40 pm

Hindi News / Entertainment / ‘Ramayan’ की सीता बनने की रेस में थीं श्रीनिधि शेट्टी, बोलीं- ‘बिना वजह उड़ गई थी रोल ठुकराने की अफवाह’

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ पर रिलीज से पहले विवाद, रामलीला महासंघ ने की स्पेशल स्क्रीनिंग की मांग, दी विरोध की चेतावनी

Ramayana Pre Release Screening Demand
बॉलीवुड

पूर्व क्रिकेटर ब्रेट ली ने प्रीति जिंटा संग अफेयर की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, भारत के प्यार को लेकर हुए इमोशनल

Brett Lee break silence on bollywood actress Preity Zinta dating rumors and indian culture love
बॉलीवुड

‘मुझे संघी बनना है, कन्वर्ट होना है’, कंगना रनौत का बड़ा बयान, बोलीं- मैं भी अवेकंड हिंदू बनना चाहती हूं, मुझे क्यों रोका जाता है?

Kangana Ranaut Statement On Sanghi
मनोरंजन

गौरव खन्ना के शरीर पर चलीं पैलेट गन की गोलियां, तलाक के अनाउंसमेंट के बीच Khatron Ke Khiladi 15 के टास्क में दिखाई हिम्मत

Gaurav Khanna Injury
मनोरंजन

Lock Upp में फिनाले से एक कदम पहले श्रेया कालरा ने पलटा पूरा खेल, मेकर्स की फेवरेट को आउट करके बदल दी स्क्रिप्ट?

Shreya Kalra Shocked Everyone By Eliminating Shivangi Joshi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.