‘Ramayan’ की सीता बनने की रेस में थीं श्रीनिधि शेट्टी, बोलीं- ‘बिना वजह उड़ गई थी रोल ठुकराने की अफवाह’

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में श्रीनिधि शेट्टी ने बताया कि मीडिया में ये खबरें चलीं कि उन्होंने रामायण में सीता का रोल ठुकरा दिया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने कहा, "मैंने रामायण में सीता के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैंने रोल रिजेक्ट कर दिया। मैं ऐसा क्यों करती? ये मेरे लिए ड्रीम रोल है।" इसके साथ ही, श्रीनिधि ने कहा कि बिना पुष्टि के ऐसी खबरें तेजी से फैल जाती हैं और बाद में लोग उन्हें सच मान लेते हैं।