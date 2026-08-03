‘370 बिरयानी’ वायरल विवाद के बाद पहली बार इमोशनल होकर स्टेज पर लौटे प्रणित मोरे, फैंस बोले- ‘कमबैक शानदार’

14 जून 2026 को हुए शो की एक क्लिप वायरल होने के बाद प्रणित मोरे विवादों में आ गए थे। अब 2 महीनों बाद हुए अपने पहले लाइव शो में उन्होंने दर्शकों से खुलकर बात की। बता दें, वायरल वीडियो में प्रणित कहते हैं कि जब वो स्टेज पर आए तो उन्हें डर था कि लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। उन्होंने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि विवाद के बाद भी मिले प्यार और समर्थन ने उन्हें इमोशनल कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि स्टैंड-अप कॉमेडी पैसे या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए शुरू की थी। जब ऐसा नहीं हो पाता तो उन्हें दुख होता है।