Datia Election Result 2026 Live : दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच, कांटे की टक्कर, देंखें अपडेट्स

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Datia News : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर पहले चरण में मत पत्रों की गणना की गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना शुरु हुई। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। जबकि तीसरे प्रतिद्वंदी के तौर पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चल रहे हैं। पत्रिका के इस लाइव ब्लाग में देखें पल पल का सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट।
2026-08-03 10:56:41 am
उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि संयुक्त कलेक्टर संतोष कुमार तिवारी को मतगणना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी और वीडियो कैमरों की निगरानी का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
2026-08-03 10:53:24 am
भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं। उन्होंने अपने निकटम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह से करीब 950 से अधिक मतों की बढ़त बनाई हुई है।
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