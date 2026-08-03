Datia Election Result 2026 Live : दतिया उपचुनाव में भाजपा-कांग्रेस के बीच, कांटे की टक्कर, देंखें अपडेट्स

Datia News : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर पहले चरण में मत पत्रों की गणना की गई। इसके बाद सुबह 8:30 बजे से ईवीएम के मतों की गणना शुरु हुई। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर जारी है। जबकि तीसरे प्रतिद्वंदी के तौर पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चल रहे हैं। पत्रिका के इस लाइव ब्लाग में देखें पल पल का सबसे सटीक और सबसे तेज अपडेट।