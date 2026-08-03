Datia Election Result 2026 : जहां हमेशा पीछे रही बीजेपी वहां मिली बढ़त , कांग्रेस से कड़ा मुकाबला

​Datia By Election Result 2026 : दतिया उपचुनाव में वोटों की गिनती चल रही है। अभी बीजेपी आगे है पर मुकाबला कांटे का बना हुआ है। तीन राउंड की वोटों की गिनती के बाद बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी महज कुछ सौ वोटों के अंतर पर आगे पीछे हो रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी आगे हुई जबकि दूसरे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले। तीसरे राउंड में भी कांग्रेस की बढ़त बरकरार रही। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को पहले राउंड में उस इलाके से ज्यादा वोट मिले जहां पार्टी हमेशा पीछे रही है।