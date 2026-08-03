दतिया उचुनाव : बस कुछ देर में फैसला, अफसरों ने मैदान में संभाला मोर्चा

वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजेंद्र यादव का कहना है कि, मतगणना कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी तक पलपल की जानकारी पहुंचाने, मतगणना सामग्री की उपलब्धता, मतगणना कार्मिकों svc के समन्वय और आवश्यक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोक अवस्थी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को मतगणना संबंधी सूचनाएं भेजने, एनकोर पोर्टल पर डाटा अपलोड करने तथा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की संपूर्ण व्यवस्था संभालेंगे।