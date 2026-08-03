3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दतिया

दतिया उचुनाव : बस कुछ देर में फैसला, अफसरों ने मैदान में संभाला मोर्चा

Datia By-election : मतगणना शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरु होगी, जो नतीजे सामने न आने तक जारी रहेगी। जिले के विभिन्न अधिकारियों को मतगणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1 minute read
Google source verification

दतिया

image

Mohammad Faiz Mubarak

Aug 03, 2026

Datia By-Election

Datia By-Election (अफसरों ने मैदान में संभाला मोर्चा Photo Source- datia colletor X Handle)

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में हुए मतदान के बाद आज सोमवार 3 अगस्त को क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेशवासियों के लिए बेहद खास दिन है। उपचुनाव की मतगणना शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से शुरु होगी, जो नतीजे सामने न आने तक जारी रहेगी। इसके लिए जिले के विभिन्न अधिकारियों को मतगणना कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मामले की जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि, संयुक्त कलेक्टर संतोष कुमार तिवारी को मतगणना स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी और वीडियो कैमरों की निगरानी का नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे पूरी मतगणना प्रक्रिया पर तकनीकी निगरानी रखेंगे और रिकॉर्डिंग व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी

वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिजेंद्र यादव का कहना है कि, मतगणना कक्ष से जिला निर्वाचन अधिकारी तक पलपल की जानकारी पहुंचाने, मतगणना सामग्री की उपलब्धता, मतगणना कार्मिकों svc के समन्वय और आवश्यक प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोक अवस्थी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को मतगणना संबंधी सूचनाएं भेजने, एनकोर पोर्टल पर डाटा अपलोड करने तथा ऑनलाइन रिपोर्टिंग की संपूर्ण व्यवस्था संभालेंगे।

संभाली व्यलस्था

डिप्टी कलेक्टर सुरभि जैन निर्वाचन प्रेक्षकों (ऑब्जर्वर) के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें आवश्यक सूचनाएं और अभिलेख उपलब्ध कराएंगी। वहीं डिप्टी कलेक्टर सूरज सिंह गुर्जर को मतगणना स्थल की बैठक व्यवस्था, बैरीकेटिंग, उद्घोषणा प्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हर चरण की सतत निगरानी

इसके अलावा, जिला प्रशासन का कहना है कि मतगणना के प्रत्येक चरण की सतत निगरानी की जाएगी और भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य है कि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी संपन्न हो सकें।

खास बातें

-कुल मतदाता: 2,20,410
-कुल मतदान केंद्र: 291
-तैनात सुरक्षाकर्मी: करीब 2,500
-सीसीटीवी निगरानी: सभी मतदान केंद्रों पर

दतिया उपचुनाव में कौन जीतेगा? इंदौर सट्टा बाजार ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

ये भी पढ़ें
indore satta bazar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Aug 2026 07:50 am

Published on:

03 Aug 2026 07:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / दतिया उचुनाव : बस कुछ देर में फैसला, अफसरों ने मैदान में संभाला मोर्चा

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया उपचुनाव की मतगणना शुरु, डाक मतपत्रों की गिनती जारी, देखें अपडेट

Datia Bypoll Result
दतिया

Datia By Election – तीन नेताओं का सियासी भविष्य तय कर देंगे नतीजे, दतिया में दोपहर तक साफ हो जाएगी तस्वीर

दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतगणना सुबह 8 बजे से
दतिया

Datia News: चीख-पुकार सुनकर घर में घुसी पुलिस, 24 वर्षीय युवक को चंद सेकंड में बचा लिया

Datia Police Saved Youth
दतिया

दतिया उपचुनाव : 3 सुरक्षा घेरों में 291 EVM, हथियारबंद 50 जवान स्ट्रांग रूम पर तैनात

Datia By-Election
दतिया

Datia bypoll- दतिया में वोटिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, इस बार 80 पार हो सकती है वोटिंग

datia by election 2026
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.