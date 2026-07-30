Datia bypoll- दतिया में वोटिंग ने तोड़े रिकॉर्ड, इस बार 80 पार हो सकती है वोटिंग

पिछले चुनाव में राजेंद्र भारती ने गृहमंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा को हराया था। दोनों ही नेताओं में लंबे समय से प्रतिष्ठा की लड़ाई चली आ ही है। हर किसी मोड़ पर दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाते रहे हैं। जब दतिया का मतदान चल रहा है इस बीच राजेंद्र भारती की विवादित टिप्पणी भी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेंद्र भारती ने कहा कि उन्होंने 2023 के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा जैसे आतंकवादी को हराया था। भारती ने यह भी तर्क दिया कि नरोत्तम मिश्रा पहले एक सार्वजनिक सभा में खुद को दतिया का सबसे बड़ा गुंडा बताते थे। इसी संदर्भ में उन्होंने यह टिप्पणी की है। पूर्व विधायक भारती ने कहा कि एक समय ऐसा था जब कांग्रेस दतिया में तीसरे नंबर पर रहती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क के कारण कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है।