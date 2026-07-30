दतिया उपचुनाव : भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशी ने किया मतदान, 9 बजे तक 16.33% वोटिंग

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के गुरुवार सुबह 7 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से मतदान जारी है। हालही में सामने आए सुबह 9 बजे तक मत प्रतिशत के अपडेट के अनुसार, 16.33 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। बता दें कि, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल चुके हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने लोगों से अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अफील की।