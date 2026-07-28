Datia By Election: बीजेपी ने झोंके 2 दर्जन मंत्री, कांग्रेस ने मुकाबले में उतार दिए 20 दिग्गज नेता

Datia By-Election - विधानसभा उपचुनाव के लिए दतिया में प्रचार के अंतिम चरण में दोनों प्रमुख दलों बीजेपी और कांग्रेस में जबर्दस्त घमासान नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से यहां 2 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को उतारा गया है। दतिया विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में ये मंत्री पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस भी अपने दिग्गज नेताओं को दतिया में प्रचार के लिए उतार रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सहित करीब 20 बड़े नेता आज एक मंच पर दिखाई देंगे।