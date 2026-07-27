Datia Bypoll 2026: चंद्रशेखर आजाद का शक्ति प्रदर्शन, भाजपा-कांग्रेस के बीच ASP ने बढ़ाई चुनौती

यहां आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सांसद एवं आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि "यह समर्थन लोगों के आशीर्वाद से मिल रहा है। दामोदर यादव ने कड़ी मेहनत की है और आज़ाद समाज पार्टी ने लगातार युवाओं और किसानों की आवाज़ उठाई है। हम अन्याय, सामाजिक असमानता और तानाशाही के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। कल हुई घटना से मुझे बहुत दुख पहुँचा। सुबह-सुबह एक महिला हमारे पास आई और उसने बताया कि उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। उसने कहा कि उनसे कहा जा रहा था कि बिजली तभी बहाल होगी जब वह उन्हें वोट देंगी…"