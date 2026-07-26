फ्लाइंग किस और ‘तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा’, दतिया में दिखा शिवराज सिंह चौहान का पुराना अंदाज

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मुझसे आशुतोष तिवारी ने कहा कि आपको बसई आना है तो मैंने कहा कि बसई तो मेरे दिल में बसता है। तुमने बुलाया और हम चले आए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा- उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 2003 तक कई बार कांग्रेस की सरकार रही, मैं आपको याद दिलाता हूं तब ग्वालियर-चंबल अंचल में डकैतों का आतंक था। शाम के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, हत्या हो जाती थी, अपहरण हो जाते थे। इसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने साफ कहा कि या तो शिवराज सिंह चौहान रहेगा या फिर ग्वालियर-चंबल में डकैत रहेंगे। याद कीजिए फिर एक साल के अंदर हमने सारे डकैत या तो समाप्त कर दिए या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए।