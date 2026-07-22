दतिया उपचुनाव में ‘ट्रैक्टर पॉलिटिक्स’ का दम, खेत में उतरे BJP-कांग्रेस के नेता, वीडियो हुए वायरल

दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। नेताओं के भाषणों से ज्यादा उनके चुनावी प्रचार के अलग-अलग वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के भतीजे नितिन तिवारी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे ग्राम लमायचा में किसान निर्मल यादव के साथ ट्रैक्टर चलाते, धान की रोपाई करते और खेत में हाथ बंटाते नजर आ रहे हैं।