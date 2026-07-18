दतिया उपचुनाव : भाजपा ने संगठन से सोशल मीडिया तक बनाया चुनावी वार रूम, मैदान में 21 प्रत्याशी

इधर, उपचुनाव में नाम वापसी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब मैदान में 21 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं, मतदाताओं को नोटा का भी विकल्प मिलेगा, जिससे मतपत्र पर कुल 22 विकल्प उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 28 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा (स्क्रूटनी) में 4 नामांकन निरस्त कर दिए गए। इसके बाद नाम वापसी की अंतिम तिथि पर तीन अभ्यर्थियों ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लेते हुए अपने नामांकन वापस ले लिए। अब दतिया विधानसभा उपचुनाव में 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। नोटा को शामिल करने पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर मतदाताओं के सामने कुल 22 विकल्प होंगे। 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना के साथ उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन मैदान में बचे 21 प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जा चुके हैं।