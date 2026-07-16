‘दिग्विजय ने मेरा नाम कटवा दिया,’ अवधेश नायक ने खोली पोल, BJP में जाने के संकेत

Datia Bypoll 2026- दतिया उपचुनाव के सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस नेता अवधेश नायक भी इन दिनों सुर्खियों में हैं। आज वे भाजपा ज्वाइन करने का फैसला कर सकते हैं। पत्रिका से बातचीत में अवधेश ने कहा है कि भाजपा की ओर से प्रस्ताव मिला है, गुरुवार को अंतिम फैसला ले लूंगा। इस बीच गुरुवार को दोपहर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अवधेश का भविष्य भाजपा में ही है। गौरतलब है कि अवधेश नायक कभी भाजपा में थे, लेकिन कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने से वे नाराज हैं।