नरोत्तम मिश्रा ने बताया किसने काटा टिकट, दतिया में बोले- ‘आशुतोष में क्षमता नहीं, समर्थकों ब्रह्ममास्त्र सही जगह चलाओ’

narottam mishra on datia bypoll ticket cut ashutosh tiwari bjp, मंच से संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा (Source-patrika)
Datia Narottam Mishra: मध्यप्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर पुराने अंदाज में अपनी बात कही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पहले तो मंच से ही पुलिस को आड़े हाथों लिया और कहा 'एसपी साहब मैं भूलने वालों में से नहीं हूं'। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा- 'मैं आपके मन की बात समझ रहा हूं, तो आप भी तो मेरे मन की बात भी समझिए'।
नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा- 'आप लोग मेरा टिकट कटने के बाद नारे लगा रहे हैं भाजपा से बदला लेना है, आशुतोष से बदला लेंगे, अरे बदला लेना है तो कांग्रेस से लो, पुलिस प्रशासन से लो'। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा- आशुतोष में इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा टिकट काट दे, मेरा टिकट काटने वाले कोई और हैं, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है जाने की, वहां हम बात करेंगे। तुम जानते हो हम ठहरेंगे नहीं, बात करेंगे। तो ब्रह्ममास्त्र गलत जगह मत दागो दोस्तों, ब्रह्ममास्त्र सही जगह दागो, गलत जगह दाग दिया तो चूक जाओगे।
इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मंच से कार्यकर्ताओं से अपनापन जताते हुए आगे कहा- आप मेरे दिल के नजदीक हो, ये तुमने साबित कर दिया। इससे बड़ी क्या उपलब्धि चाहिए, इसके आगे क्यो कोई विधायकी लगती है। मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं, लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा है, दतिया से मेरे दिल का रिश्ता है, तुम लोग जगह दोगे तो दूसरा आएगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा रानजीति खो खो का खेल है, ये लोग पीछे खो देने को बैठे रहते हैं।
दतिया उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 (सोमवार) निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी। वहीं, उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को होगा, जबकि मतों की गणना 3 अगस्त 2026 (सोमवार) को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) को पूरी कर ली जाएगी।
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