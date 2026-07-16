स्मार्ट मीटर बना नई परेशानी, बैलेंस-रीडिंग की उलझन में फंसे सेवड़ा के 4 हजार उपभोक्ता

Datia News : मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सेवढ़ा नगर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का अभियान तेज होने के साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ने लगा है। करीब 4000 बिजली उपभोक्ताओं वाले सेवढ़ा नगर में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर लोगों में असमंजस और नाराजगी देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि, नई प्रणाली की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलने से उन्हें रीडिंग, यूनिट खपत की प्रक्रिया समझने में कठिनाई हो रही है। इसके चलते उन्हें बार-बार बिजली कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।