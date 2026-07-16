दतिया उपचुनाव : भाजपा ने 291 बूथों पर बनाया ‘वार रूम’, कांग्रेस ने जातीय समीकरण साधने उतारे दिग्गज

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव अब भाषणों और बड़ी सभाओं से आगे निकलकर बूथ और बिरादरी की लड़ाई में तब्दील हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानते हुए अपनी पूरी संगठनात्मक ताकत मैदान में उतार चुके हैं। एक तरफ भाजपा ने 291 मतदान केंद्रों पर बूथ प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी वार रूम खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी हर बड़े सामाजिक वर्ग के लिए अलग-अलग नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है। अब चुनावी मुकाबला इस बात पर टिक गया है कि, मतदान वाले दिन कौन सा दल अपने समर्थक मतदाताओं को बूथ तक अधिक संख्या में पहुंचा पाता है।