दतिया राजघराने के मुखिया हैं कांग्रेस उम्मीदवार, जानिए कितने अमीर हैं?

घनश्याम सिंह पहली बार 1993 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते थे। इसके बाद 1998 में चुनाव हार गए थे। 2003 में एक बार फिर विधायक बन गए। इसके बाद 2018 में सेवढ़ा विधानसभा सीट से भाजपा के राधेलाल बघेल को हराकर विधायक बने। इसके बाद 2023 में वे प्रदीप अग्रवाल से चुनाव हार गए। इस बार फिर से दतिया से मैदान में हैं, जिनका मुकाबला भाजपा के आशुतोष तिवारी से हो रहा है। जबकि आशुतोष पिछले चुनाव में सेवढ़ा से टिकट मांग रहे थे। दतिया में 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त तो परिणाम घोषित हो जाएंगे।