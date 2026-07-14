दतिया उपचुनाव: सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर, आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई

आपको बता दें कि, एक दिन पूर्व नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेससे प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दायर किया था। दतिया विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही दलों के लिए नामांकन दिवस राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी स्थापित किया गया। ऐसे संयोग और घटनाक्रम भी सामने आए, जिन्होंने पूरे दिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बटोरी। दोनों प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे और अपने-अपने वरिष्ठ नेताओं की अगवानी की तैयारियां कीं।