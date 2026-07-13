दतिया उपचुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ेंगे चुनाव

Congress Candidate Ghanshyam Singh Files Nomination : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में उपचुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां सोमवार को नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। यहां उन्होंने उपचुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करते हुए उनके साथ विधानसभा के रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। अब राजनीतिक जानकारों का कहना है कि, सपा का ये फैसला क्षेत्र में प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा के सामने मुश्किल खड़ी कर सकता है।