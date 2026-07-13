दतिया उपचुनाव: कार्यकर्ता के भरोसे चुनावी हुंकार, भाजपा ने झोंकी ताकत, दिग्गजों ने संभाला मोर्चा

Datia By Election: दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। रविवार को आयोजित कार्यकर्ता बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होकर ऐतिहासिक जीत का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।

डॉ. महेन्द्र सिंह ने कहा,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा, उपचुनाव में भाजपा की जीत की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के कंधों पर है और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी बनकर हर बूथ को मजबूत करे।