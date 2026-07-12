Datia By Election: भाजपा की बैठक में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री, आशुतोष तिवारी ने नरोत्तम मिश्रा को बताया अभिभावक

गौरतलब है कि भाजपा ने दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया मिश्रा के निर्वाचन क्षेत्र रहा है। वह 2023 में हुए विधानसभा क्षेत्र में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती से हार गए और पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिससे नाराज उनके समर्थकों ने शनिवार को हिंसक प्रदर्शन किया था। नबीन से मिलने के पहले मिश्रा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हर कोई टिकट चाहता है, लेकिन हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता। पार्टी ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है।