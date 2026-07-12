दतिया उपचुनाव : दतिया में खत्म हुआ सियासी सस्पेंस, नरोत्तम मिश्रा ने किया बड़ा ऐलान

Datia By-Election: दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में टिकट कटने के बाद बगावती तेवर दिखा रहे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने आखिरकार पार्टी के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से चल रहा राजनीतिक असमंजस और विवाद भी खत्म होता नजर आ रहा है।