दतिया उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किया उम्मीदवार, घनश्याम सिंह को बनाया प्रत्याशी

इधर शनिवार देर शाम भोपाल में नरोत्तम मिश्रा ने सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से सीएम हाउस में मुलाकात की। इस दौरान सभी नेताओं के बीच विचार विमर्श व बातचीत हुई। बता दें कि दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आशुतोष शर्मा के नाम का ऐलान होने के बाद शनिवार को नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे थे। भोपाल पहुंचने पर नरोत्तम मिश्रा ने किसी तरह की नाराजगी न होने की बात भी कही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि पार्टी संगठन ने दतिया उपचुनाव को लेकर आशुतोष तिवारी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया है। मेरी जानकारी में आया है कि भावावेश में दतिया के कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, हालांकि मुझे किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा नहीं मिला है। पार्टी संगठन ने तय किया है कि किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा।