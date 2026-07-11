‘ऐसा कोई कार्य न करें…’, दतिया बवाल के बाद सामने आई नरोत्तम मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया

पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों का बवाल शनिवार को दूसरे दिन और तेज हो गया। सुबह 4 बजे से उनके समर्थकों ने नेशनल हाईवे-44 को जाम कर दिया। पुलिस वाहन समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए उन्हें पलट तक दिया। नाराज समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया, इस घटना में पुलिस के कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने जाम लगा रहे कई कार्यर्ताओं को हिरासत में लिया है। फिलहाल, जाम खुलवा दिया गया है।