135 बूथ पर बढ़त फिर भी हारे थे नरोत्तम मिश्रा, पीछे रहकर भी दतिया विधायक बने थे राजेंद्र भारती

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी का नाम घोषित होने के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। 36 साल से सीट पर जमे हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। शनिवार सुबह से हालात ये हैं कि, हुड़दंग करने वालों ने शहर के बाजार बंद करा दिए हैं। वहीं, सामान्य गाड़ियों के साथ - साथ पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल, जिले के बड़े इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। फिलहाल, गौर करें साल 2023 के विधानसभा चुनाव पर तो दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के राजेंद्र भारती के बीच मुकाबला था। अगर बूथ - दर - बूथ देखें तो वो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। देखें कैसे वोट ज्यादा मिलने के बाद भी नरोत्तम चुनाव हार गए थे।