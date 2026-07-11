11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

135 बूथ पर बढ़त फिर भी हारे थे नरोत्तम मिश्रा, पीछे रहकर भी दतिया विधायक बने थे राजेंद्र भारती

Datia By Election : साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के राजेंद्र भारती के बीच मुकाबला था। अगर बूथ - दर - बूथ देखें तो वो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। देखें कैसे वोट ज्यादा मिलने के बाद भी नरोत्तम चुनाव हार गए थे।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 11, 2026

Datia By Election

Datia By Election (135 बूथ पर बढ़त फिर भी हारे थे नरोत्तम मिश्रा Photo Source- Patrika)

Datia News :मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी का नाम घोषित होने के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। 36 साल से सीट पर जमे हुए नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। शनिवार सुबह से हालात ये हैं कि, हुड़दंग करने वालों ने शहर के बाजार बंद करा दिए हैं। वहीं, सामान्य गाड़ियों के साथ - साथ पुलिस वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल, जिले के बड़े इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। फिलहाल, गौर करें साल 2023 के विधानसभा चुनाव पर तो दतिया विधानसभा सीट पर भाजपा के डॉ. नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के राजेंद्र भारती के बीच मुकाबला था। अगर बूथ - दर - बूथ देखें तो वो मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा था। देखें कैसे वोट ज्यादा मिलने के बाद भी नरोत्तम चुनाव हार गए थे।

बूथवार मतदान के आंकड़े बताते हैं कि, भाजपा प्रत्याशी डॉ. नरोत्तम मिश्रा 135 मतदान केंद्रों पर आगे रहे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती 122 बूथों पर बढ़त बना पाए। इसके बावजूद अंतिम मतगणना में राजेंद्र भारती ने चुनाव जीत लिया। ये परिणाम इस बात का उदाहरण है कि, सिर्फ अधिक बूथ जीतना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रत्येक बूथ पर मिले मतों का अंतर अंतिम नतीजे को तय करता है।

कई बूथों पर बड़ा मतांतर

बूथवार विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, कई मतदान केंद्रों पर डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बेहद कम अंतर से बढ़त मिली, जबकि राजेंद्र भारती ने जिन बूथों पर जीत दर्ज की, उनमें कई जगह बड़ा मतांतर हासिल किया। यही बढ़त अंतत पूरे विधानसभा क्षेत्र के परिणाम में निर्णायक साबित हुई। वहीं कई मतदान केंद्र ऐसे भी रहे, जहां जीत-हार का फैसला एक-दो वोट से हुआ।

इसलिए राजेंद्र भारती के पक्ष में गया परिणाम

दतिया विधानसभा का यह चुनाव इस मायने में भी खास रहा कि बूथों की संख्या में बढ़त और अंतिम जीत एक-दूसरे से अलग दिखाई दी। आंकड़े बताते हैं कि, चुनावी रणनीति में सिर्फ बूथ जीतना ही नहीं, बल्कि हर बूथ पर अधिकतम मतों का अंतर हासिल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यही कारण रहा कि, बूथवार मुकाबला बेहद रोचक रहने के बावजूद अंतिम परिणाम राजेंद्र भारती के पक्ष में गया था।

दतिया विधानसभा चुनाव 2023 (बूथवार तस्वीर)

-कुल मतदान केंद्र-257
-डॉ. नरोत्तम मिश्रा आगे रहे-135 बूथ
-राजेंद्र भारती आगे रहे- 122 बूथ
-सबसे बड़े अंतर वाले प्रमुख बूथ- 10

बूथ क्रमांक 80 - कुल वैध मत 606

-डॉ. नरोत्तम मिश्रा - 459
-राजेंद्र भारती -131
-भाजपा की बढ़त - 328 वोट

कांग्रेस की सबसे बड़ी बढ़त बूथ क्रमांक 131

-कुल वैध मत 699
-नरोत्तम मिश्रा - 171
-राजेंद्र भारती - 516
-कांग्रेस की बढ़त -345 वोट

सबसे करीबी मुकाबले बूथ- 77

-मिश्रा 399
-भारती 398
अंतर 1 वोट

बूथ- 228

-मिश्रा 192
-भारती 191
-अंतर 1 वोट

बूथ- 234

-मिश्रा 527
भारती 526
-अंतर 1 वोट

बूथ-3

-मिश्रा 530
-भारती 528
-अंतर 2 वोट

बूथ- 23

-मिश्रा 412
-भारती 409
-अंतर 3 वोट

बूथ- 166

-भारती 414
-मिश्रा 411
-कांग्रेस 3 वोट से आगे

यहां भाजपा को बड़ी बढ़त मिली

-बूथ 80 - 328 वोट
-बूथ 204 - 312 वोट
-बूथ 61 - 307 वोट
-बूथ 52 - 306 वोट
-बूथ 202 - 286 वोट

जहां कांग्रेस ने बड़ा अंतर बनाया

-बूथ 131 - 345 वोट
-बूथ 139 - 330 वोट
-बूथ 245 - 230 वोट
-बूथ 240 - 229 वोट
-बूथ 211 - 228 वोट

36 साल में पहली बार अपने गढ़ में टिकट रेस से बाहर हुए नरोत्तम मिश्रा, दतिया में भाजपा का नए चेहरे पर दांव

ये भी पढ़ें
Datia By Election

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jul 2026 09:22 am

Published on:

11 Jul 2026 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / 135 बूथ पर बढ़त फिर भी हारे थे नरोत्तम मिश्रा, पीछे रहकर भी दतिया विधायक बने थे राजेंद्र भारती

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया में 15 KM लंबा जाम, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाईवे पर पलटे वाहन, पथराव भी किया, SP-ACP भी घायल

Narottam Mishra Supporters Protest
दतिया

36 साल में पहली बार अपने गढ़ में टिकट रेस से बाहर हुए नरोत्तम मिश्रा, दतिया में भाजपा का नए चेहरे पर दांव

Datia By Election
दतिया

Narottam Mishra Supporters: नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया में जाम किया झांसी-ग्वालियर हाईवे, 12 किमी तक लगी गाड़ियों की कतार

Narottam Mishra Supporters
दतिया

BJP Resignations: एमपी भाजपा में बड़ी हलचल, दतिया में सैकड़ों इस्तीफे

datia narottam mishra
दतिया

Narottam Mishra: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में बगावत, दतिया में मचा बवाल

narottam mishra
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.