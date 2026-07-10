10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में बगावत, दतिया में मचा बवाल

Narottam Mishra Supporters Protest: दतिया उपचुनाव के प्रबल दावेदार माने जा रहे नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने से दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का हंगामा।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Jul 10, 2026

narottam mishra

narottam mishra supporters protest, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही दतिया में हंगामा (source-patrika)

Datia Narottam Mishra Supporters Protest: मध्यप्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर पार्टी में बगावत की तस्वीरें सामने आई हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने से नाराज उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और रोड जाम कर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था लेकिन शुक्रवार शाम को जारी हुई प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं आया है। पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही मचा बवाल

दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान होने की खबर जैसे ही दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को लगी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बाजार बंद कराते हुए सड़क पर जाम लगा दिया है। नाराज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर हंगामा व नारेबाजी कर रहे हैं और स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुका है। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती है और नरोत्तम मिश्रा को उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है तो वो सभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे।

देखें वीडियो-

दावेदारों में भी शामिल नहीं थे आशुतोष

भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुके दतिया विधानसभा उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा का नाम कटना सभी को हैरान कर गया। नरोत्तम मिश्रा इस उपचुनाव में सक्रिय हो चुके थे और कार्यकर्ताओं से भी लगातार मिलने लगे थे। भाजपा की ओर से भी पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट लगभग तय माना जा रहा था। नरोत्तम के अलावा भाजपा के दो नेता भी दावेदारों में शामिल थे। उनमें से अवधेश नायक और घनश्याम सिंह के नाम थे। लेकिन अंत समय तक पैनल में आशुतोष तिवारी का नाम शामिल नहीं था और पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया।

अब कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार

भाजपा की ओर से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अब सभी की निगाह कांग्रेस पर टिक गई है। कांग्रेस की ओर से माना जा रहा है कि पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के परिवार से उनकी पत्नी या बेटे को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा अन्य कांग्रेस नेता भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। संभवतः देर रात तक कांग्रेस भी अपने पत्ते खोल सकती है।

3 अगस्त को आएगा रिजल्ट

दतिया उपचुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 (सोमवार) निर्धारित की गई है। इसके बाद 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी) होगी। वहीं, उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 (गुरुवार) तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई 2026 (गुरुवार) को होगा, जबकि मतों की गणना 3 अगस्त 2026 (सोमवार) को होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) को पूरी कर ली जाएगी।

रात 2.30 बजे बिस्तर पर रेंग रहा था करैत सांप, अनूपपुर में बच्ची की मौत, माता-पिता अस्पताल में भर्ती

ये भी पढ़ें
anuppur news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Jul 2026 09:15 pm

Published on:

10 Jul 2026 08:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में बगावत, दतिया में मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Datia by-election: दतिया उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशुतोष तिवारी को बनाया उम्मीदवार, नरोत्तम मिश्रा का नाम कटा

datia
दतिया

बैंक एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती पर फैसला थोड़ी देर में, तय होगा दतिया उपचुनाव का भविष्य

Datia By Election 2026 high court
दतिया

BJP Ticket Contenders: दतिया में नरोत्तम मिश्रा के अलावा भाजपा के एक और नेता ने ठोकी टिकट की दावेदारी

DATIA
दतिया

Datia By-Election: दतिया उपचुनाव पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

rajendra bharti
दतिया

दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी तय! कांग्रेस भी आज कर सकती है ऐलान

Datia Bypoll 2026
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.