नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में बगावत, दतिया में मचा बवाल

Datia Narottam Mishra Supporters Protest: मध्यप्रदेश के दतिया में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा की ओर से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद स्थानीय स्तर पर पार्टी में बगावत की तस्वीरें सामने आई हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न दिए जाने से नाराज उनके समर्थक बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और रोड जाम कर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था लेकिन शुक्रवार शाम को जारी हुई प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं आया है। पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है।