9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दतिया

दतिया उपचुनाव पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Datia By-Election Delhi High Court: राजेन्द्र भारती की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है जिसके कारण दतिया उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
2 min read
Google source verification

दतिया

image

Shailendra Sharma

Jul 09, 2026

rajendra bharti

datia by election delhi high court decision reserved, राजेन्द्र भारती की फाइल फोटो (Source-Patrika)

Datia By-Election Delhi High Court: मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा पर उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी हलचल तेज हो गई है वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है कि शुक्रवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और उसके बाद ही उपचुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी। पूर्व विधायक राजेन्द्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने हाईकोर्ट में दलीलें पेश की हैं।

हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में राजेन्द्र भारती की ओर से दायर की गई याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस दौरान राजेन्द्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदंबरम ने दलील देते हुए कहा कि राजेन्द्र भारती पर जो मामला है वो आपराधिक नहीं बल्कि सिविल प्रकृति का है। बैंक स्वयं पहले इस विवाद को सिविल मामला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था। उनका कहना था कि समझौते की राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है और संबंधित एफडी अब भी बैंक में सुरक्षित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घटना के करीब आठ वर्ष बाद रघुवीरशरण प्रजापति को सह-आरोपी बनाया गया।

फैसले पर टिकी नजरें

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला दतिया उपचुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। फैसले से न केवल राजेंद्र भारती के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होगी, बल्कि भाजपा और कांग्रेस की चुनावी रणनीति तथा उम्मीदवारों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इधर दतिया में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, हालांकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस किसी ने भी अपने प्रत्याशी का अधिकृत ऐलान नहीं किया है, लेकिन भाजपा की तरफ से नरोत्तम मिश्रा पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं और उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है।

उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका

गुरुवार को दतिया उपचुनाव से पहले मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर नेता राकेश सिंह यादव ने गुरुवार को भाजपा का दामन थाम लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के समक्ष भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर राकेश सिंह यादव ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हेमंत खंडेलवाल ने राकेश सिंह को भाजपा का गमछा पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस के महासचिव रह चुके राकेश सिंह यादव ने पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। पिछले सप्ताह उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, जो गुरुवार को सही साबित हुईं।

इंदौर ड्रग्स केस में नया मोड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई नाना पटवारी हिरासत में

ये भी पढ़ें
nana patwari

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 08:08 pm

Published on:

09 Jul 2026 08:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / दतिया उपचुनाव पर सस्पेंस बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

बड़ी खबरें

View All

दतिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दतिया उपचुनाव: नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदवारी तय! कांग्रेस भी आज कर सकती है ऐलान

Datia Bypoll 2026
दतिया

दतिया उपचुनाव 2026: पूर्व गृहमंत्री फिर सक्रिय, कांग्रेस किस पर लगाएगी दांव?

datia bypoll 2026
दतिया

राजेंद्र भारती के बेटे या पत्नी को मिल सकती है टिकट, दतिया में कांग्रेस में दो और बड़े दावेदार

Datia दतिया में भारती परिवार को मिल सकती है टिकट
दतिया

दतिया के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पर जीतू पटवारी का बड़ा ऐलान, कार्यकर्ताओं को दिए संकेत

Jitu Patwari major announcement regarding the Congress candidate from Datia
दतिया

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

Datia Assembly By-Election
दतिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.