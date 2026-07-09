इंदौर ड्रग्स केस में नया मोड़, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भाई नाना पटवारी हिरासत में

इस मामले के सामने आने के बाद बिजलपुर स्थित जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। पूरे घटनाक्रम पर पार्टी नेता चर्चा कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर चिंता जता रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसके परिवार को जानकारी क्यों नहीं दी गई। इस मामले में पुलिस का औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही है कि नाना पटवारी का कथित ड्रग्स कारोबार से सीधा संबंध था या उनका नाम महज जान-पहचान के स्तर पर लिया गया है।