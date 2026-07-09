हेरिटेज ट्रैक पर होंगे ‘होटल-कैफेटेरिया’, पर्यटकों को मिलेंगी सुविधाएं, इंदौर में प्लानिंग शुरु

इधर, हेरिटेज ट्रेन के संचालन को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए भेजे गए ट्रेन के रैक जुलाई के अंत तक वापस आने की संभावना है। इसके बाद अगस्त में पातालपानी-कलाकुंड हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू किया जा सकता है। ट्रेन शुरू होने के साथ ही रेलवे इस पूरे रूट को पर्यटन की टृष्टि से नई पहचान देने की दिशा में काम करेगा। पातालपानी और कालाकुंड के बीच का यह रेलमार्ग घने जंगलों, पहाडिय़ों, घाट सेक्शन, सुरंगों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के कारण लंबे समय से पर्यटकों की पसंद रहा है।