9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

हेरिटेज ट्रैक पर होंगे ‘होटल-कैफेटेरिया’, पर्यटकों को मिलेंगी सुविधाएं, इंदौर में प्लानिंग शुरु

Heritage Track: हेरिटेज ट्रैक पर पर्यटक होटल, कैफेटेरिया का भी आनंद ले सकेंगे। इसके लिए प्लानिंग शुरु कर दी गई है।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jul 09, 2026

Heritage Track: पर्यटक ले सकेंगे आनंद (Photo Source - Patrika)

Heritage Track: पर्यटक ले सकेंगे आनंद (Photo Source - Patrika)

Patalpani to Kalakund Heritage Track: एमपी में इंदौर शहर के पास पातालपानी से कालाकुंड के बीच घोषित किए गए हेरिटेज ट्रैक पर अब सिर्फ ट्रेन की सवारी ही आकर्षण नहीं होगी। रेलवे इस पूरे रूट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में जुट गया है। योजना के तहत ट्रैक के आसपास होटल, कैफेटेरिया और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि यहां आने वाले सैलानियों को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ बेहतर पर्यटन सुविधाएं भी मिल सकें।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस संबंध में प्रारंभिक प्लानिंग शुरू कर दी गई है। जल्द ही विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उसे अमल में लाया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि हेरिटेज ट्रैक पर आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ेगी, इसलिए यहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी हैं। इसी उद्देश्य से होटल और कैफेटेरिया विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पर्यटक अधिक समय तक इस क्षेत्र में रुक सकेंगे और आसपास के प्राकृतिक व पर्यटन स्थलों का भी आनंद ले पाएंगे।

इस माह के अंत तक आएंगे रैक

इधर, हेरिटेज ट्रेन के संचालन को लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए भेजे गए ट्रेन के रैक जुलाई के अंत तक वापस आने की संभावना है। इसके बाद अगस्त में पातालपानी-कलाकुंड हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू किया जा सकता है। ट्रेन शुरू होने के साथ ही रेलवे इस पूरे रूट को पर्यटन की टृष्टि से नई पहचान देने की दिशा में काम करेगा। पातालपानी और कालाकुंड के बीच का यह रेलमार्ग घने जंगलों, पहाडिय़ों, घाट सेक्शन, सुरंगों और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के कारण लंबे समय से पर्यटकों की पसंद रहा है।

ट्रेनें लेट, फ्लाइट डायवर्ट

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर तीसरे दिन भी रेल और हवाई यातायात पर बना रहा। इसका प्रभाव इंदौर पर भी देखने को मिला। रेलवे ने रैक समय पर नहीं पहुंचने के कारण इंदौर-मुंबई अवंतिका एक्सप्रेस को रीशेड्यूल कर देर रात रवाना किया, जबकि पुणे-इंदौर दौंड एक्सप्रेस भी निर्धारित समय से देरी से चली। रैक लेट होने से अन्य ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ।

वहीं हैदराबाद से मुंबई जा रही एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण इंदौर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान ने इंदौर में कुछ समय रुकने के बाद मौसम सामान्य होने पर मुंबई के लिए उड़ान भरी। रेलवे और एयरलाइंस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मुंबई में मौसम सामान्य होने के बाद ही रेल और हवाई सेवाएं पूरी तरह पटरी पर लौट सकेंगी।

जूस बेचनेवाले ने किया 6000 करोड़ का काला कारोबार, जानिए महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर की कहानी

ये भी पढ़ें
Mahadev App kingpin Saurabh Chandrakar used to sell juice

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 03:35 pm

Published on:

09 Jul 2026 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / हेरिटेज ट्रैक पर होंगे ‘होटल-कैफेटेरिया’, पर्यटकों को मिलेंगी सुविधाएं, इंदौर में प्लानिंग शुरु

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर को जल्द मिलेगी मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड टनल, एयरपोर्ट पर तैयार हो रहा ‘गेटवे’

Indore Metro Tunnel
इंदौर

‘मम्मी के साथ नहीं रहूंगी…’, पापा के साथ रहेगी 14 साल की नाबालिग बेटी, इंदौर हाइकोर्ट का फैसला

Indore High Court decision: 14 वर्षीय लड़की की इच्छा को महत्व (Photo Source - Patrika)
इंदौर

इंदौर के पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर कसा ED का शिकंजा, संपत्ति भी कुर्क

ED Raid
इंदौर

Indore BJP Politics: भाजपा में बदले सियासी समीकरण, निखिल सोनी की नियुक्ति से कई नेताओं को लगा झटका

BJP
इंदौर

14 डंपरों ने परखी 250 करोड़ में बने एमपी के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की ताकत, इंदौर को सौगात जल्द

MP First Double Decker Flyover
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.