‘मम्मी के साथ नहीं रहूंगी…’, पापा के साथ रहेगी 14 साल की नाबालिग बेटी, इंदौर हाइकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि बच्ची की बड़ी बहन, जो स्वयं भी मामले में कथित पीड़िता है, पिता के साथ रह रही है। बीटेक के बाद नौकरी कर रही है, उसने भी कोर्ट में बयान दिया कि पिता ने दोनों बहनों का अच्छे से पालन-पोषण किया व मां के दबाव में उनसे झूठे आरोप लगवाए गए थे। कोर्ट माना कि दोनों बेटियां पर्याप्त ने समझदार, करियर को लेकर गंभीर और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। बड़ी बहन पहले से पिता के साथ रह रही है और अब छोटी बेटी ने भी पिता-बहन के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। ऐसे में न्यायालय को हस्तक्षेप करने में कोई संकोच नहीं है।