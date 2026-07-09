इंदौर के पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर कसा ED का शिकंजा, संपत्ति भी कुर्क

Indore News : मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति के मामले का सामना कर रहे भदौरिया के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी के भोपाल आंचलिक कार्यालय ने इंदौर स्थित विशेष न्यायालय में अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की है। शिकायत पर विशेष न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है।