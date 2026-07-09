9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इंदौर-भोपाल से आगे निकले सतना-कटनी

CM Udyam Kranti Yojana : मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 72 करोड़ का लोन बंटा, लेकिन बड़े शहर इसमें पीछे रहे। यानी मेट्रो सिटी पर छोटे शहर भारी पड़े।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 09, 2026

CM Udyam Kranti Yojana

CM Udyam Kranti Yojana (मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना- Photo Source- Patrika)

MP News: मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार देने के मामले में छोटे शहरों ने मेट्रो सिटी को भी पछाड़ दिया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (एमएमयूकेवाय) के चालू वित्त वर्ष 2026-27 की रिपोर्ट के अनुसार, 72.36 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए गए। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों का प्रदर्शन अपेक्षाओं पर खरा नहीं रहा। उद्योग संचालनालय की शुरुआती तिमाही रिपोर्ट में 927 हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोडऩे आर्थिक सहायता मिलना बताया गया है। इनमें सतना, कटनी और रीवा जैसे जिलों ने बेहतर प्रदर्शन कर यह संकेत दिया है कि, स्वरोजगार के प्रति छोटे शहरों के युवाओं में उत्साह और पहल अधिक दिखाई दे रही है।

प्रदेश में सतना ने सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 58 मामलों में 4.99 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया और पहला स्थान हासिल किया। जबकि, इंदौर में जून तक केवल 40 मामलों में 2.61 करोड़ रुपए, भोपाल में 32 मामलों में 3.03 करोड़ रुपए का ऋण वितरित हो सका। विभाग के जानकार बताते हैं कि, युवाओं में अभी स्वरोजगार को लेकर जागरूकता में कमी भी है तो कुछ ऐसे भी मामले सामने आते हैं, जिसमें विभाग और बैंकर्स के चक्कर में युवाओं को लाभ नहीं मिला।

मेट्रो सिटी पर भारी पड़े सतना और कटनी

प्रदेश की आर्थिक और प्रशासनिक राजधानी कहलाने वाले इंदौर और भोपाल युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे में छोटे जिलों से भी पीछे रहे। सतना में सबसे ज्यादा 58 मामले तो कटनी ने 31 प्रकरणों के बावजूद 4.20 करोड़ रुपए बांटे हैं, जो लोन राशि के मामले में पूरे प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। हैरानी की बात ये है कि, रीवा में 49 प्रकरणों में 2.88 करोड़ रुपए का वितरण कर इंदौर-भोपाल को कड़ी टक्कर दी है। वहीं, दूसरी तरफ अलीराजपुर (1 मामला, 5 लाख) और शाजापुर (1 मामला, 25 लाख) पूरे मध्य प्रदेश में सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं। स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने को लेकर युवाओं में अभी जागरूकता की कमी भी दिखी है।

क्या है योजना? कैसे मिलता है लाभ

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शिक्षित युवाओं को खुद का व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और बैंक ऋण प्रदान करने वाली एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है। इसके तहत विनिर्माण (मैन्युफैश्चरिंग) उद्योग के लिए 1 से 50 लाख रुपए तक साथ ही सेवा-व्यापार के लिए 1 से 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच और परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तीन माह में इन जिलों ने की पहल

जिला-----स्वीकृत प्रकरण------वितरित ऋण

-सतना------------58------------------4.99
-रीवा--------------49------------------2.88
-इंदौर-------------40-----------------2.61
-भोपाल-----------32-----------------3.03
-कटनी------------31-----------------4.20
-ग्वालियर---------21-----------------1.57
-जबलपुर----------15-----------------1.49
-आलीराजपुर-------01----------------0.05
-शाजापुर-----------01………………0.25

टॉपिक एक्सपर्ट

मध्य प्रदेश स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गनाइजेशन के महासचिव विपिन जैन का कहना है कि, ये आंकड़े गवाही हैं कि, असली जोखिम लेने और आत्मनिर्भर बनने का जज्बा अब बड़े महानगरों में नहीं, बल्कि छोटे जिलों के युवाओं में है। सतना और कटनी ने साबित कर दिया कि, सही मौका मिले तो छोटे शहर बड़े - बड़ों को पानी पिला सकते हैं। इंदौर-भोपाल जैसे औद्योगिक गढ़ों का सुस्त पड़ना अफसरों और बैंकर्स की नाकामी है। शासन की ऐसी योजनाओं के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास किए जाने चाहिए, इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो जो इस जिंमेदारी का निर्वहन कर सके।

कंसलटेंट के भरोसे एमपी का नगरीय विकास! 1000 अफसर और 1100 सलाहकार, हर माह सलाह लेने पर 8 करोड़ खर्च

ये भी पढ़ें
MP Urban Development

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jul 2026 06:55 am

Published on:

09 Jul 2026 06:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में इंदौर-भोपाल से आगे निकले सतना-कटनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Weather: अगले 24 घंटे भारी, धार में रेड अलर्ट; इंदौर-मुंबई रूट पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित

MP Rain Alert
भोपाल

दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तेज, बीजेपी सिंगल नाम, तो कांग्रेस ‘सहानुभूति’ पर खेलेगी दांव!

Datia by Election
भोपाल

एमपी में रजिस्ट्री और पट्टों पर छूट का ऐलान, मोहन कैबिनेट में बड़ा फैसला

MP Cabinet Big decision
भोपाल

दवाओं की खरीदी से मरीजों को देने तक की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग, एमपी में बनेंगे 10 वेयरहाउस

Medicines real-time tracking: बनेंगे 10 वेयरहाउस (Photo Source- freepik)
भोपाल

भोपाल का RGPV पेपर चोरी कांड : डुप्लीकेट चाबी से खोला गया था प्रश्नपत्र कक्ष का ताला, परीक्षा प्रभारी पर एक्शन

RGPV Paper Theft Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.