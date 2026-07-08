दतिया उपचुनाव को लेकर सियासी जंग तेज, बीजेपी सिंगल नाम, तो कांग्रेस ‘सहानुभूति’ पर खेलेगी दांव!

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सत्ता-संगठन द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में सिंगल नाम नरोत्तम मिश्रा (Datia By Election Narottam Mishra) का भेजा गया है। जहां से नाम पर सहमति मिलने के बाद बस औपचारिक एलान करने की प्रक्रिया बाकी रह गई है। बता दें तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। इसमें मंगलवार को भाजपा ने बिहार के बांकीपुर में प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अभी दतिया और मांजलपुर में प्रत्याशी का ऐलान बाकी है। घोषणा औपचारिकता होगी। नरोत्तम की क्षेत्र में सक्रियता देख अनुमान है कि वे टिकट के लिए आश्वस्त हैं।