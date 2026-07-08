एमपी कैबिनेट में केंद्र की स्वामित्व योजना को लेकर बड़ा फैसला, गुजरात से नया समझौता

MP Cabinet Big Decision: सीएम ने बताया 30-40 साल से जो अंतरराज्यीय मुद्दे जैसे सरदार सरोवर योजना का मामला सुलझा लिया गया है। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए सीएम ने कहा कि इस तरह के समझौते यदि दो राज्यों के बीच होते हैं, तो विकास की गति को रफ्तार मिलती है। इस जल समझौते में गुजरात को जो उनकी लागत आई थी उसे 50 प्रतिशत ली जानी थी, बाकी राशि अन्य राज्यों से ली जानी थी। लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि 75 फीसदी राशि गुजरात वहन करेगा। बाकी राशि दी जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार को 217 करोड़ रुपए दिए जाने का समझौता हुआ है।