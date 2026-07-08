भाजपा समर्थित नपा अध्यक्ष को ब्लैकमेल कर रही दूसरी पत्नी, मांगे डेढ़ करोड़, राजगढ़ में FIR

Rajgarh Nagarpalika president Blackmailing Case: राजगढ़ में बीजेपी समर्थित नगर पालिका अध्यक्ष विनोद साहू ने अपनी दूसरी पत्नी के खिलाफ ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कराया है। उनकी पत्नी अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। नपा अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में दूसरी पत्नी पर आरोप लगाया गया है कि पत्नी डेढ़ करोड़ रुपये की मांग कर रही थी और जब उन्होंने यह रकम देने से इनकार कर दिया, तो उसने आत्महत्या कर झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी है। नपा अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर राजगढ़ कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।