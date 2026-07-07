पुलिस चौकी से 3 किमी. दूर बेखौफ रेत माफिया, ब्यावरा में बहाव में पलटे, मशीनें फंसी

नदी में दो पोकलेन मशीनों से रेत निकाली जा रही थी, जबकि करीब 20 ट्रैक्टर लगातार परिवहन में लगे थे। प्रतिदिन 50 से अधिक ट्रॉलियां रेत निकाली जा रही हैं। बरसात के दौरान खनन पर रोक के बावजूद मशीनों की आवाज दिन-रात सुनाई देती रही। नदी में ही रेत साफ करने के लिए पाट में अलग-अलग जगह ठिए भी बना रखे है। यहां माफिया ने अवैध खनन का ऐसा जाल बिछा रखा है कि आम आदमी तो पहुंच ही नहीं पाए, नदी में करीब डेढ़ किमी अंदर कच्चा रास्ता बना खनन किया जा रहा है। साथ ही यदि प्रशासनिक टीम आए तो भागने के लिए वैकल्पिक मार्ग जंगल काट अलग बना रखा है। लेकिन कभी प्रशासन यहां बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाया है।