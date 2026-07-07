7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

Sehore : झाड़-फूंक कराने जा रहे थे, ट्रक ने मार दी टक्कर, बाप-बेटे समेत राजगढ़ के 5 लोगों की मौत

Road Accident : सीहोर जिले में भीषण हादसा, राजगढ़ से आ रहे पांच लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल। शुजालपुर-आष्टा के बीच गोदी जोड़ के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। चालक ट्रक छोड़कर फरार।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 07, 2026

Road Accident

Road Accident (राजगढ़ के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत Photo Source- Input)

Rajgarh News : मानसिक रूप से बीमार युवक की झाड़ - फूंक कराने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के कालीपीठ थाना क्षेत्र के भियापुरा गांव से आष्टा जा रहे लोगों की बोलेरो कार सोमवार को भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। सीहोर जिले के आष्टा - शुजालपुर मार्ग पर गोदी जोड़ के पास सामने से ट्रक काल बनकर आया। जोरदार भिड़ंत में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीहोर और वहां से भोपाल रेफर किया गया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस के अनुसार, भियापुरा में रहने वाले 22 वर्षीय बनेसिंह पिता देवीराम तंवर मानसिक रूप से अस्वस्थ था। उसे झाड़-फूंक कराने के लिए परिजन किराए की गाड़ी (एमपी 42 जेडजी 0660) से लेकर आष्टा जा रहे थे। दोपहर करीब 2.45 बजे गोदी जोड़ के पास सामने से आ रहे खाली ट्रक (एमपी 09 एचएच 8670) ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि, कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक करीब 15 फीट दूर साइड में जाकर रुका। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया।

बीमार युवक, उसके पिता और चालक सहित पांच की मौत

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में भियापुरा निवासी युवक बनेसिंह पिता देवीराम तंवर (22), उसके पिता देवीराम पिता काशीराम (60), भगवान पिता देवचंद्र (50), बोलेरो चालक अमरसिंह पिता कालूराम (45) निवासी सेमलाबे और गुलाबचंद (30) पिता भंवरलाल की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हेमराज (25) पिता पंचूलाल तंवर, इंदर (55) पिता नंदराम, राजाराम (45) पिता गणपत और राधेश्याम (38) पिता देवीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बनेसिंह का उपचार करवाने के लिए ही सब लोग जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो में फंसे शवों और घायलों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को सब्बल की मदद से वाहन के लोहे के हिस्से काटने पड़े। करीब तीन घंटे बाद परिजनों के पहुंचने पर मृतकों की शिनाख्त हो सकी। पार्वती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

घर के भीतर ही रहता था, दिमागी रूप से कमजोर था बनेसिंह

जानकारी के अनुसार, बनेसिंह पिता देवीराम तंवर (20) निवासी भियापुरा घर के भीतर ही लंबे समय से रहता था। लंबे समय से उपचार चल रहा था। कुछ समय पहले उसकी पत्नी छोड़कर जा चुकी है। मानसिक रूप से कमजोर था। परिजन देव स्थान पर झाड़फूंक के लिए ही उसे लेकर आष्टा जा रहे थे। लेकिन कथित उपचार से पूर्व ही वे हादसे का शिकार हो गए और जिसका उपचार करवाने जा रहे थे उसके सहित अन्य लोग भी इसका शिकार हो गए। साथ में पिता देवीराम, भाई राधेश्याम सहित अन्य परिवार के अन्य लोग गए थे।

गांव में मातम पसरा, परिजन अनभिज्ञ, गांव के लोग आष्टा निकले

-इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। किसी को इस अनहोनी का अंदाजा नहीं था। जैसे ही हादसे की सूचना मिली तो गांव के कुछ लोग और बोलेरो चालक निवासी सेमलाबे का भाई कैलाश भी साथ गया। सब लोग एक अन्य वाहन से घटनास्थल और आष्टा के लिए निकले। तब तक मृतकों के परिजन इस बात से अनजान थे कि अब उनके परिजन दुनिया में नहीं रहे। गांव के लोगों ने बमुश्किल परिस्तिथि को संभाला। परिजन और घर के लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था।

इंदौर से ललितपुर जा रही बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे, 15 गंभीर

ये भी पढ़ें
Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 07:17 am

Published on:

07 Jul 2026 06:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Sehore : झाड़-फूंक कराने जा रहे थे, ट्रक ने मार दी टक्कर, बाप-बेटे समेत राजगढ़ के 5 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरकारी राजस्व को चूना लगाने की साजिश ! ब्यावरा नगर पालिका में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़

Scam in the municipality: लोकायुक्त ने खोली भ्रष्टाचार की परतें (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

Minor Girl: 15 वर्षीय बेटी को बीमार समझकर इलाज कराने लाए परिजन, गुना अस्पताल में मृत बच्चे को दिया जन्म

rajgarh news
राजगढ़

Teen Electrocuted: पापा की सोने-चांदी की दुकान पर 17 वर्षीय बेटे की मौत, ब्यावरा में शोक की लहर

rajgarh
राजगढ़

4 पटवारी सस्पेंड, गेहूं पंजीयन फर्जीवाड़े में राजस्व विभाग के 8 कर्मचारी-अधिकारियों पर FIR

Wheat Registration Fraud
राजगढ़

Train Passenger: चलती ट्रेन में युवक की बिगड़ी तबीयत, तीन स्टेशन बाद ब्यावरा में मिली मदद, मौत

train
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.