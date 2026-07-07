Sehore : झाड़-फूंक कराने जा रहे थे, ट्रक ने मार दी टक्कर, बाप-बेटे समेत राजगढ़ के 5 लोगों की मौत

जानकारी के अनुसार, इस हादसे में भियापुरा निवासी युवक बनेसिंह पिता देवीराम तंवर (22), उसके पिता देवीराम पिता काशीराम (60), भगवान पिता देवचंद्र (50), बोलेरो चालक अमरसिंह पिता कालूराम (45) निवासी सेमलाबे और गुलाबचंद (30) पिता भंवरलाल की मौके पर मौत हो गई। वहीं, हेमराज (25) पिता पंचूलाल तंवर, इंदर (55) पिता नंदराम, राजाराम (45) पिता गणपत और राधेश्याम (38) पिता देवीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बनेसिंह का उपचार करवाने के लिए ही सब लोग जा रहे थे। हादसा इतना भीषण था कि बोलेरो में फंसे शवों और घायलों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों को सब्बल की मदद से वाहन के लोहे के हिस्से काटने पड़े। करीब तीन घंटे बाद परिजनों के पहुंचने पर मृतकों की शिनाख्त हो सकी। पार्वती थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।