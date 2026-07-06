6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

इंदौर से ललितपुर जा रही बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे, 15 गंभीर

Road Accident : खिमलासा के आगे पीरघाट में बस और ट्रक के बीच आमने सामने की भीषण टक्कर। हादसे में बस सवार 15 से अधिक यात्रियों के घायल हुए हैं। हादसा उस समय हुआ, जब हादसे का शिकार हुई बस इंदौर से ललितपुर जा रही थी।
2 min read
Google source verification

सागर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jul 06, 2026

Road Accident

Road Accident (सागर के बीना में बस और ट्रक की भीषण टक्कर Photo Source- Input)

Sagar News : मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील के अंतर्गत आने वाले खिमलासा के आगे पीरघाट पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां इंदौर से ललितपुर जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच सामने आमने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा और ट्रक का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एफआरवी टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं, हादसे के शिकार हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गया है।

सोमवार सुबह करीब छह बजे खिमलासा थाना अंतर्गत पीरघाट पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इंदौर से ललितपुर जा रही एक यात्री बस और सामने से आ रहे ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी फैल गई।

15 से अधिक यात्री घायल

हादसे में 15 से अधिक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें हरिराम पिता नाथूराम प्रजापति (50) निवासी ललितपुर, गुड्डुबाई पत्नी माणिकचंद कुर्मी निवासी ललितपुर तथा उमा पत्नी अशोक तिवारी निवासी उज्जैन सहित कई अन्य यात्री घायल हुए हैं। तीन घायलों को बीना सिविल अस्पताल लाया गया, जबकि अन्य घायलों ने अलग-अलग अस्पतालों में उपचार कराया।

लेने पहुंची एफआरवी

घटना की जानकारी लगते ही एफआरवी के पायलट राजधर और खलक यादव थाना भानगढ़ से तत्काल मौके पर पहुंचे। वहीं, खिमलासा एफआरवी के पायलट अमित के साथ होमगार्ड देवेंद्र राजपूत भी राहत कार्य में जुट गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की गई। पायलट राजधर ने बताया कि, कई यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि राहत की बात ये रही कि, हादसे का शिकार हुए सभी यात्री इतने भीषण हादसे के बावजूद में किसी की जान नहीं गई।

कुछ देर के लिए लग गया जाम

हादसे के बाद पीरघाट मार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति बन गई, जिसे खिमलासा पुलिस ने तत्काल यातायात बहाल कर नियंत्रित किया।

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

थानाप्रभारी राधेश्याम पटेल ने बताया कि कुछ घायल अलग-अलग स्थानों पर इलाज कराने चले गए हैं, जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। प्रारंभिक तौर पर तेज रफ्तार या चालक द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे।

भोपाल में साइबर ठगी का अजब केस, बिल अपडेट के नाम पर खाते में लिए 12 रुपए और 90 हजार पार

ये भी पढ़ें
Cyber Fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 10:28 am

Published on:

06 Jul 2026 10:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / इंदौर से ललितपुर जा रही बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे, 15 गंभीर

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sarvjeet Singh Lodhi Arrest: सागर फायरिंग केस: लोधी क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत सिंह लोधी गिरफ्तार, मंत्री प्रहलाद पटेल ने जताई नाराजगी

sarvjeet singh lodhi
सागर

Woman Abandons Baby: दोपहर 12 बजे नवजात बच्ची को फेंककर जाने लगी महिला, सागर में लोगों ने पकड़ा तो बोली-'प्रेग्नेंट होने पर वो मुझे छोड़ गया'

SAGAR
सागर

BTech Student: भाई की शादी से 3 दिन पहले बीना में BTech छात्र ने लगाई फांसी, मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबरों से आ रहे थे मैसेज

bina
सागर

Boy bitten by snake 4 times: इस 18 साल के युवक की जान के दुश्मन हैं सांप, सागर के नमन को 8 महीने में 4 बार डसा

sagar
सागर

2 जुलाई से मोबाइल चालू नहीं हुआ तो भागा भाई, बीना की होटल में मिली बीटेक स्टूडेंट की लाश

aman
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.