इंदौर से ललितपुर जा रही बस की ट्रक से जोरदार भिड़ंत, दोनों वाहनों के उड़े परखच्चे, 15 गंभीर

Sagar News : मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील के अंतर्गत आने वाले खिमलासा के आगे पीरघाट पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां इंदौर से ललितपुर जा रही यात्री बस और ट्रक के बीच सामने आमने की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा और ट्रक का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एफआरवी टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। वहीं, हादसे के शिकार हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गया है।