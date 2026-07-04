2 जुलाई से मोबाइल चालू नहीं हुआ तो भागा भाई, बीना की होटल में मिली बीटेक स्टूडेंट की लाश

Bina- डॉ. हरीसिंह गौर विवि सागर से बीटेक कर रहे एक छात्र का शव बीना में छोटी बजरिया स्थित एक होटल में फंदे पर झूलता मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव फंदे से उतारा और मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पीएम कराया गया। मुंगावली तहसील के ओंडेंर के निवासी सुनील प्रजापति पिता जसराम प्रजापति ने बताया कि उनका छोटा भाई अमन, सागर विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। वह फाइनल ईयर में था। अमन पोद्दार कॉलोनी सागर में किराए के मकान में रहता था। 2 जुलाई को सुबह 9.45 बजे से अमन का मोबाइल बंद था। जब बार-बार संपर्क करने के बाद भी मोबाइल चालू नहीं हुआ तो वह भागे भागे सागर पहुंचे। बाद में पुलिस से सूचना मिली कि अमन ने बीना की एक होटल में खुदकुशी कर ली है। मृतक के भाई ने मामले को संदिग्ध बताया है। उनका कहना है कि मौत से पहले अमन की पाकिस्तान के एक नंबर पर चेटिंग हुई थी और उसने कुछ रुपए भी ट्रांसफर किए थे। भाई ने किसी के द्वारा अमन को ब्लैकमेल किए जाने का अंदेशा जताया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है।