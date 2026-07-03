दोपहर 2.30 बजे सागर में ऑफिस में कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठा मिला 8 फीट लंबा सांप, स्टाफ में मचा हड़कंप

घटना शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे की है, मंदिर का एक कर्मचारी ऑफिस में जरूरी फाइल लेने पहुंचा था। जैसे ही उसने कंप्यूटर टेबल की ओर देखा तो कीबोर्ड पर सांप बैठा हुआ नजर आया। अचानक सांप दिखाई देने से कर्मचारी घबरा गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत ऑफिस से बाहर आया और ऑफिस में मौजूद दूसरे कर्मचारियों को सांप के बारे में बताया। ऑफिस में सांप होने का पता चलते ही कुछ ही देर में पूरे परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई।